2:1-Sieg in Eichstätt: Später Dreier für Wagners Hachinger

Die Siegesserie der SpVgg Unterhaching geht weiter. Am Samstag kam das Team von Trainer Sandro Wagner beim VfB Eichstätt dank eines Last-Minute-Treffers noch zu einem 2:1-Erfolg.

München - Die SpVgg Unterhaching schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Am Samstag holte sich der Drittliga-Absteiger beim VfB Eichstätt nach einem 2:1-Last-Minute-Erfolg den vierten Dreier in Folge.Fabio Pirner brachte die Hausherren in der 16. Minute in Führung, zehn Minuten später sorgte Patrick Hobsch für den Ausgleich. In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Hobsch den 2:1-Siegtreffer für die Hachinger.

SpVgg Unterhaching: 13 Punkte aus sieben Spielen

Mit 13 Punkten aus sieben Spielen belegt das Team von Trainer Sandro Wagner aktuell Platz fünf in der Regionalliga Bayern. Am kommenden Dienstag empfangen die Hachinger den FC Memmingen, bevor am Freitag das Lokalduell beim FC Bayern II ansteht.