2:0 gegen Eltersdorf: SpVgg Unterhaching feiert dritten Sieg in Folge

Nach einem schwachen Start scheint die SpVgg Unterhaching endgültig in der Regionalliga angekommen zu sein. Am Freitagabend gewann das Team von Sandro Wagner einen 2:0-Sieg gegen Eltersdorf - es war bereits der dritte Sieg in Serie.

Unterhaching - Die SpVgg Unterhaching kommt so langsam in die Spur! Am Freitagabend gewann der Drittliga-Absteiger daheim gegen den SC Eltersdorf mit 2:0 und fuhr den dritten Dreier in Serie ein. Stephan Hain brachte die Elf von Sandro Wagner in der 76. Minute in Führung, in der 88. Minute sorgte Patrick Hobsch per Elfmeter für den Endstand zum 2:0.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Durch den Dreier erhöhten die Hachinger ihr Punktekonto auf 10 und belegen vorerst Platz neun in der Regionalliga Bayern.