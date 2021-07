1:5 - Wagner und Unterhaching warten weiter auf einen Dreier

Herbe Enttäuschung für Trainer Sandro Wagner und die SpVgg Unterhaching: Beim 1. FC Nürnberg II setzte es eine deutliche 1:5 (0:1)-Niederlage, und die Mannschaft grüßt aus dem unteren Tabellendrittel.

Unterhaching - Drei Spiele in neuer Umgebung und noch kein Sieg: Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching tut sich in der Regionalliga schwer und verlor am Dienstagabend beim 1. FC Nürnberg II mit 1:5 (0:1).

Nürnbergs Lukas Schleimer sorgt für die Vorentscheidung

Bitter ist dies vor allem für Trainer-Novize Sandro Wagner: Der 33-jährige Ex-Nationalspieler muss weiter auf sein erstes Erfolgserlebnis warten. Die Hachinger gingen mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine - Linus Rosenlöcher (17.) hatte für die Franken getroffen - und kam nach der Pause dann so richtig unter die Räder.

Lukas Schleimer schlug binnen einer Minute zweimal zu und sorgte so für die Vorentscheidung (49./50.). Die Gäste verkürzten durch einen von Niclas Anspach verwandelten Strafstoß (83.) und mussten dann weitere Treffer hinnehmen. David Ismail (87.) und Yannik Schlösser (90 + 3) waren dann für den bis dahin ebenfalls noch sieglosen FCN erfolgreich.