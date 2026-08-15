Speerwerfer Weber gewinnt EM-Gold – Silber an Thumm

Speerwerfer Julian Weber war bei den vergangenen beiden Leichtathletik-Europameisterschaften eine Medaillenbank. Dieses Mal macht er es spannend. Nick Thumm holt überraschend Silber.

Birmingham

Speerwerfer Julian Weber hat mit dem letzten Versuch Gold bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham gewonnen und damit seinen Triumph von der Heim-EM vor vier Jahren in München wiederholt. Trotz Schulterproblemen katapultierte der 31-Jährige den Speer auf 90,40 Meter und bezwang noch Teamkollege Nick Thumm.

Der Stuttgarter hatte mit 83,76 Metern bis zum letzten Durchgang geführt und machte mit der überraschenden Silbermedaille den deutschen Doppelerfolg perfekt. Rio-Olympiasieger Thomas Röhler war in der Qualifikation gescheitert. Bronze holte der Lette Patriks Gallums mit 82,97 Metern - einen Zentimeter vor dem Polen Dawid Wegner.

Erst Mitte Juli in Saison eingestiegen

Weber plagte sich schon die gesamte Saison mit Schulterproblemen herum. Erst Mitte Juli stieg er deshalb auch in die Saison ein und warf beim Meeting im schweizerischen Luzern mit 87,04 Metern auf Anhieb eine europäische Jahresbestleistung.

Speerwerfer Nick Thumm lieferte einen guten EM-Wettkampf. © Sven Hoppe/dpa

In Birmingham schaffte Weber in der Qualifikation im ersten Versuch den Einzug ins Finale und konnte wertvolle Kraft sparen. Dort legte er mit dem ersten Versuch auf 83,71 Meter im gesamten Wettbewerb vor und führte lange.

Thumm startete mit 81,10 Metern und lag zunächst im Verfolgerfeld. Im vierten Durchgang gelang dem 21-Jährigen der Wurf zur Führung, doch Weber konnte noch einmal kontern. Neben Heim-Gold vor vier Jahren gewann er 2024 in Rom EM-Silber. Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen wartet der gebürtige Mainzer aber noch auf sein erstes Edelmetall.