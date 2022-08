Sommer-WM: Biathlet Horn holt Gold im Super-Sprint

Biathlet Philipp Horn hat sich zum Auftakt der Sommer-Weltmeisterschaften in Ruhpolding Gold im Super-Sprint gesichert. Der 27-Jährige setzte sich am Freitag nach 7,5 Kilometern vor rund 3000 Zuschauern in der Chiemgau-Arena im Schlussspurt einer Sechsergruppe mit 0,2 Sekunden Vorsprung vor dem Schweden Sebastian Samuelsson durch. Dessen Teamkollege Peppe Femling holte mit 0,7 Sekunden Rückstand Bronze. Horn schoss zwei Fehler, das Schweden-Duo je drei.

26. August 2022 - 15:57 Uhr | dpa

Ruhpolding Das tolle deutsche Mannschaftsergebnis rundeten Justus Strelow (3/+ 0,9 Sekunden) als Vierter und Philipp Nawrath (3/+ 1,5 Sekunden) auf Rang sechs ab. Lucas Fratzscher wurde Achter, Roman Rees kam auf Platz 15. Ex-Weltmeister Benedikt Doll verzichtete nach der Geburt seines ersten Kindes kurzfristig auf eine Teilnahme. "Es war ein grandioses Rennen und unglaublich schön, wieder vor Zuschauern zu laufen und gerade vor Heimpublikum", sagte Horn im ZDF. "Das hat mich gerade beim letzten Schießen richtig gepusht." Die 30 Besten der Qualifikation gingen auf Skirollern zeitgleich wie beim regulären Massenstart im Winter ins Rennen, viermal wurde geschossen, die Strafrunde auf 75 Meter statt sonst 150 Meter reduziert. Die Sommer-WM im bayerischen Biathlon-Mekka hat das bisher größte Starterfeld überhaupt. In den vergangenen Jahren ließen die Deutschen wie fast alle anderen Top-Nationen die Sommerrennen aus, auch diesmal sind wegen eines anderen Formaufbaus die Norweger und Franzosen nicht dabei. "Es ist schön, dass man es WM nennt. Aber für uns ist es eben nur eine Vorbereitung auf den Winter", sagte Horn zum Stellenwert der Titelkämpfe.