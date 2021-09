Söder zu Besuch bei DEL-Club: Keine Geisterspiele mehr

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat bei einem Besuch des DEL-Vereins ERC Ingolstadt die Abkehr von Geisterspielen als Lösung in der Corona-Pandemie bekräftigt. "Es wird keine Geisterspiele und keinen Lockdown mehr geben", sagte der CSU-Chef einer Mitteilung des Eishockey-Clubs vom Donnerstagabend zufolge. "Mehr als 60 Prozent der Menschen sind vollständig geimpft, deswegen gibt es nun eine neue Balance aus Sicherheit und Eigenverantwortung. Die Vereine haben nun die Wahlfreiheit bei der Zuschauerauslastung: Mit Maske und volle Besetzung oder mit Abstand und ohne Maske am Platz."

Ingolstadt

Das bayerische Kabinett hatte am Dienstag neue Anti-Corona-Regeln beschlossen, die ab diesem Donnerstag gelten. Für Kultur-, Sportveranstaltungen, Messen und Gottesdienste werden die Regeln gelockert, im Oktober sollen auch Clubs und Diskotheken öffnen dürfen. Dafür gilt in Innenräumen die 3G-Regel - Zugang also nur für geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen.

"Die Beschlüsse des Ministerrats vom Dienstag sind für die bayerischen Clubs und damit ein Drittel der Liga ein wahrer Befreiungsschlag und bieten uns direkt vor Saisonbeginn wieder eine deutlich bessere Perspektive", sagte DEL-Aufsichtsratschef Jürgen Arnold. "Klar ist aber, dass auch die Saison 21/22 als Corona-Saison starten wird und wir von Normalität noch ein gutes Stück entfernt sind."

© dpa-infocom, dpa:210902-99-70955/2