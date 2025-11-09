Söder überrascht Kühnhackl mit Bayerischem Verdienstorden

Eishockey-Ikone Erich Kühnhackl erhält den Bayerischen Verdienstorden. Ministerpräsident Söder würdigt damit eine "Lebensleistung, die sich gewaschen hat".

Landshut

Die deutsche Eishockey-Legende Erich Kühnhackl ist von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. Söder überraschte den sichtlich gerührten 75-Jährigen beim Deutschland Cup in Landshut mit der Auszeichnung, die er mit einer "Lebensleistung, die sich gewaschen hat" begründete.

Während ein Großteil der 3.333 Zuschauer nach dem Gewinn des Deutschland Cups durch das deutsche Nationalteam Söder auspfiff, wurde Kühnhackl in seiner Heimat lautstark gefeiert. Der ehemalige Nationalspieler gilt nach dem aktuellen NHL-Star Leon Draisaitl als bester deutscher Eishockeyspieler überhaupt und wurde zum Jahrhundertspieler gekürt.