Snowboarder Baumeister Dritter im Parallel-Slalom

Stefan Baumeister (Deutschland) in Aktion.

Bansko

Einen Monat vor der WM in Georgien hat Snowboarder Stefan Baumeister erneut das Podest erreicht. Beim Sieg des Italieners Maurizio Bormolini belegte der Oberbayer im Parallel-Slalom im bulgarischen Bansko am Sonntag Platz drei. Bei den Damen war die deutsche Mitfavoritin Ramona Hofmeister im Viertelfinale ausgeschieden. Für Baumeister war es bereits der vierte Podestplatz in diesem Winter.