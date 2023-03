Skirennfahrerin Dürr verpatzt Finale, Hilzinger überrascht

Skirennfahrerin Lena Dürr hat beim Saisonfinale die Krönung ihres herausragenden Winters klar verpasst. Die 31 Jahre alte Slalom-Spezialistin belegte am Samstag in Andorra nach zwei fehlerhaften Fahrten lediglich den 14. Platz. Nach ihrem ersten Weltcup-Sieg in ihrer Paradedisziplin Ende Januar sowie der Bronzemedaille bei der WM war Dürr mit großen Erwartungen nach Soldeu gereist.

18. März 2023 - 14:28 Uhr | dpa

Jessica Hilzinger aus Deutschland in Aktion. © Giovanni Zenoni/AP/dpa

Soldeu Den Sieg holte sich die slowakische Olympiasiegerin Petra Vlhova vor Leona Popovic aus Kroatien. Die beste Skirennfahrerin der Alpin-Historie, die Amerikanerin Mikaela Shiffrin, wurde Dritte. Jessica Hilzinger vom SC Oberstdorf feierte mit Platz sechs das beste Weltcup-Einzelergebnis ihrer Karriere. Die 25-Jährige nutzte die Patzer der Konkurrentinnen im zweiten Durchgang und verbesserte sich um 16 Positionen. Emma Aicher schied nach einem Fahrfehler bereits im ersten Lauf aus. Am Sonntag steht für die Damen noch ein Riesenslalom an. Deutsche Fahrerinnen konnten sich nicht für das Saisonfinale der besten 25 qualifizieren.