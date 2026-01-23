Skiflug-WM beginnt mit ersten Einzeldurchgängen

Vier Deutsche sind im Rennen, doch zu den Medaillenanwärtern zählen sie nicht. Bei der Skiflug-WM wird der nächste Erfolg von Sloweniens Domen Prevc erwartet.

Oberstdorf

Bei der Skiflug-WM in Oberstdorf steht der erste Teil des Einzelwettbewerbs an. Auf der Heini-Klopfer-Schanze heute (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) die ersten beiden von insgesamt vier Durchgängen statt. Klarer Favorit ist der Slowene Domen Prevc, der am Donnerstag sowohl die Qualifikation als auch das Training im Allgäu dominierte.

Für den Deutschen Skiverband gehen Philipp Raimund, Karl Geiger, Felix Hoffmann und Pius Paschke an den Start. Sie zählen nach den Vorleistungen nicht zum engsten Favoritenkreis. Die Durchgänge drei und vier steigen am Samstag.

Am Sonntag wartet in Oberstdorf das Teamspringen, bei dem die Deutschen eine deutlich bessere Medaillenchance haben. Andreas Wellinger schied in der internen Qualifikation aus.