Silber in Super-Kombination: Forster gewinnt zweite Medaille

Erst ein Super-G, dann ein Slalom: Anna-Lena Forster gewinnt nach einer Aufholjagd in der Kombination ihre zweite Medaille.

Cortina d'Ampezzo

Alpin-Ass Anna-Lena Forster hat bei den Winter-Paralympics in Italien ihre zweite Medaille gewonnen. Drei Tage nach ihrem Abfahrtssieg jubelte die 30 Jahre alte Monoskifahrerin in Cortina d'Ampezzo über Silber in der Super-Kombination. Nach jeweils einem Lauf im Super-G und im Slalom hatte sie nur 0,46 Sekunden Rückstand auf Siegerin Audrey Pascual Seca aus Spanien. Im Slalom gelang ihr dabei ein starkes Rennen, bei dem sie 2,36 Sekunden Rückstand aus dem Super-G noch aufholte.

"So soll es sein. Dass es so spannend wird, ist wichtig für unseren Sport. Klar hätte ich es auch anders machen und im Super-G mehr Gas geben können. Aber jetzt mit dem Slalom bin ich einfach happy und kann selbstbewusst in die Technikrennen gehen", sagte sie im Zielraum.

In rasender Fahrt: Andrea Rothfuss. © Philipp von Ditfurth/dpa

Andrea Rothfuss in der stehenden Klasse hatte zuvor den sechsten Rang belegt. Platz fünf verpasste die 36-Jährige lediglich um 0,01 Sekunden, nachdem sie nach dem Super-G noch Achte war. Im Zielhang hatte sie an einer Stange ihren Unterarmschutz verloren. "Es ist meistens so dieser erste Moment, wenn ich das Ding verliere, was dann kurz mal irritiert. Ich würde sagen, das entspricht so etwa einer Hundertstel", sagte sie.