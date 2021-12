Sieger, Rowdy, Zocker: Weltmeister Max Verstappen von A bis Z

Der neue Formel-1-Weltmeister Max Verstappen mag Katzen, die Schule mochte er weniger. Eine Rennsportlegende legte ihm den Besuch eines Seelenklempners nahe. So tickt der Niederländer.

Max Verstappen in Siegerpose: Da ist das Ding!

Was war das für ein dramatisches Finish der Formel-1-Saison! Die AZ erklärt den neuen Weltmeister Max Verstappen von A wie Abbrecher bis Z wie Zocker.

Abbrecher: "Nein", sagte Verstappen einmal auf die Frage, ob ihm die Schule gefallen hatte. Mit 15 verzichtete er auf Unterricht, um sich seiner Kart-Karriere zu widmen. "Wenn du es in der Schule nicht aushältst, musst du einen anderen Weg finden, deinen Lebensunterhalt zu verdienen", sagte Verstappen.

Kollisionen und Unfälle prägen Verstappens früheren Rennen

Belgien: Zwar fährt Verstappen mit einer niederländischen Rennlizenz, er ist aber genetisch nur halber Holländer. Seine Mutter Sophie Kumpen kommt aus Belgien und war früher selbst eine Kart-Rennfahrerin. Geboren ist Verstappen übrigens auch im belgischen Hasselt.

Crash: Kollisionen und Unfälle gehörten vor allem zu Verstappens früher Karriere. 2018 etwa verscherzte er es sich mit Sebastian Vettel, den er in Shanghai von der Strecke rammte, später auch mit Hamilton, der ihn als "irren Schwachkopf" bezeichnete.

Hochkonzentriert: Max Verstappen während der Testfahrten seines Teams. © imago images/Mark Sutton

Deutsch: Wie viele Formel-1-Fahrer spricht auch Verstappen mehrere Sprachen, darunter fließend Deutsch. Außerdem im Repertoire: Englisch und Französisch.

Ex-Freundin: Mehrere Jahre lang war Verstappen mit der Münchnerin Dilara Sanlik liiert. Die damalige Studentin lernte er über Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko kennen. Sanlik, über die ansonsten wenig bekannt ist, hat übrigens eine berühmte Cousine: Schmuck-Erbin und Moderatorin Viktoria Swarowski.

Max Verstappen: Seine Freundin kennt sich mit Motorsport aus

Freundin: Nun ist der Niederländer mit Kelly Piquet zusammen, der Tochter des früheren F1-Weltmeisters Nelson Piquet. Pikant: Die Brasilianerin, die übrigens in Deutschland geboren wurde, war vorher mit Verstappens russischem Kollegen Daniil Kwyat liiert, die beiden haben sogar eine Tochter. Bitter: Kwyat war es auch, dem Verstappen einst das Red-Bull-Cockpit wegschnappte.

Gehalt: Etwa 22 Millionen Euro soll Verstappen pro Saison beim Brause-Team verdienen. Dazu kommen Extra-Euros durch Werbeverträge. Insgesamt verdient in der Serie nur einer mehr: Lewis Hamilton.

Helm: Eine weitere Verbindung nach Deutschland: Der Kopfschutz Verstappens kommt von der Firma Schuberth aus Magdeburg.

Max Verstappen feiert mit seinem Team. © imago images/ANP

Instagram: In den Sozialen Netzwerken ist Verstappen ein Star: 7,5 Millionen Follower auf Instagram, 2,2 Millionen auf Twitter, 2 Millionen auf Facebook. Doch auch hier liegt Rivale Hamilton vor ihm: Der Brite bringt es allein auf Instagram auf 24,5 Millionen Follower.

Jos: Wer war vor Super-Max der erfolgreichste Rennfahrer der Niederlande? Sein Vater Jos (107 Rennstarts/17 Punkte in der Formel 1). Der Motorsport wurde klein Max quasi in die Wiege gelegt. Heute leben seine Eltern getrennt.

Katzen: Verstappen hat zwei davon: Jimmy und Sassy.

Lauda, Niki: Die mittlerweile verstorbene Motorsportlegende erkannte zwar Verstappens Potenzial, legte ihm nach einigen ungestümen Auftritten aber auch einen Psychiater nahe. Verstappens Antwort: "Wenn ich schon hinmuss, dann können wir zusammen hingehen."

Max Verstappen lebt in Monaco - weil es da wärmer ist

Monte Carlo: Verstappen wohnt, wie viele andere Kollegen, im Steuerparadies von Monaco. Monetäre Gründe hatte der Umzug an die Mittelmeerküste aber nicht. "Da ist es wärmer", sagt Verstappen über seine neue Heimat.

Nummer 33: Eigentlich wollte Verstappen bei seinem Formel-1-Einstieg die 3 auf seinem Wagen. Weil die aber schon vergeben war, wählte er ganz einfach zweimal die 3.

Orange Army: Wo Verstappen Rennen fährt, sind seine treuesten Anhänger aus den Niederlanden nicht weit, meist in Orange gekleidet. Vor allem bei den Rennen in Europa sorgt die Orange Army oft mit mehreren Tausend Anhängern für Furore.

Privatjet: In diesem Fall verleiht Red Bull tatsächlich Flügel. Dank seines üppigen Gehalts kann sich Verstappen auch einen Privatjet leisten. Das Flugzeug vom Typ Dassault Falcon-900EX kostet etwa 14 Millionen Euro und bietet zwölf Personen Platz.

Max Verstappen hat Angst vor Spinnen und Haien

Quote: Bei bislang 140 Formel-1-Starts kommt Verstappen auf 19 Siege. Das macht eine beachtliche Quote von 13,6 Prozent. Noch beachtlicher seine 59 Podestplätze (42,1 Prozent). Allerdings hat der Holländer auch 29 Ausfälle zu verzeichnen (21 Prozent).

Räikkönen, Kimi: Der Iceman (42), der seine Karriere nun beendet hat, ist der einzige Fahrer, der sich sowohl mit Vater Jos (49), als auch mit Max Verstappen auf der Strecke duellierte.

Spinnen: Die Achtbeiner findet Verstappen richtig eklig: "Ich mag ihre Form einfach nicht", erklärt er dazu. Auch Haie machen ihm Angst.

Teenager: Verstappen hatte noch nicht einmal den Führerschein, als er mit 17 Jahren und 163 Tagen (2015) sein erstes Formel-1-Rennen bestritt. Er ist damit der jüngste Fahrer, der je in der Königsklasse antrat. Mit 18 Jahren und 228 Tagen ist er zudem der jüngste Rennsieger aller Zeiten. Jüngster Weltmeister ist er aber nicht, das schaffte Sebastian Vettel mit 23.

Unpünktlichkeit: Was Verstappen außer Spinnen nicht leiden kann? "Ich hasse Verspätungen - wenn die Leute in Meetings zu spät auftauchen. Wenn Leute nicht ordentlich sind oder wenn ihr Haus dreckig ist."

Max Verstappen hat seinen eigenen Online-Shop

Victoria Jane Verstappen: Max jüngere Schwester ist ebenfalls erfolgreich: Die 22-Jährige ist Influencerin und hat ihre eigene Fashion-Marke. Vor Kurzem brachte sie ihren zweiten Sohn zur Welt.

Waage: Die Astrologie besagt, dass Leute mit dem Sternzeichen Waage besonders harmoniebedürftig und ausgeglichen sind. Ob diese Einschätzung bei Verstappen zutrifft, beurteile jeder selbst.

X-Ray: In seinem Online-Shop bietet Verstappen unter anderem Sportschuhe mit dem Namen MV X-Ray für 89 Euro an. Was es sonst gibt? Sweatshirts, T-Shirts, Pausenboxen, Socken, Flaschen…

Yacht: Auch auf dem Meer ist Verstappen unterwegs. Seine Yacht Baujahr 2005 ließ sich Verstappen aber "nur" umbauen. Dank der Investition von 10 Millionen Euro hat er nun einen Whirlpool im Heck und muss sich nicht vor Haien im Meer fürchten.

Zocken: Verstappens wichtigstes Reiseutensil: seine Playstation. "Die reist mit um den Globus", sagt er. Gespielt wird vor allem die Fußballsimulation Fifa.