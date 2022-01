Sieben neue Corona-Fälle bei Eishockey-Team Straubing Tigers

Die Straubing Tigers beklagen einen Corona-Ausbruch. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, wurden bei PCR-Tests am Donnerstag gleich sieben Spieler und drei Personen aus dem Trainer- sowie Betreuerstab positiv auf das Coronavirus getestet. Tags zuvor hatten die Straubinger zuhause in der DEL mit 2:1 gegen die Adler Mannheim gewonnen. Dabei fehlte bereits Verteidiger Marcel Brandt, dessen Corona-Fall erst am Spieltag bekannt gemacht worden war.

20. Januar 2022 - 15:05 Uhr | dpa

Straubing Die nun Betroffenen seien in häuslicher Isolation, "es geht ihnen den Umständen entsprechend gut". Ob das Gastspiel an diesem Freitag (19.30 Uhr) bei den Eisbären Berlin stattfinden kann, stand zunächst nicht fest.