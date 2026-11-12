Sicherheitsbedenken zu groß: Formel-E-Auftakt findet nicht in Saudi-Arabien statt

Eigentlich sollte die Formel E Mitte Dezember in Jeddah in die neue Saison starten. Aufgrund des Krieges im Nahen Osten wurde dieser aber nun abgesagt. Wann und wo die neue Saison stattdessen starten soll.

Aufgrund des Nahost-Konflikts wird die neue Formel-E-Saison nun doch nicht Mitte Dezember in Saudi-Arabien starten.

Der Huthi-Terror stoppt den Saisonauftakt. Eigentlich wollte die Formel E die neue Saison am 18. Dezember in Saudi-Arabien starten. Doch wie am Samstag in der AZ schon angedeutet: Die angespannte Sicherheitslage lässt das nicht zu, das vorweihnachtliche Renn-Wochenende in Jeddah findet nicht statt. Stattdessen wird die Saison nun am 16. Januar 2027 in Mexiko City eröffnet.

"Wir wollen in Jeddah fahren. Aber die Sicherheit muss gewährleistet sein", begründet Formel-E-CEO Jeff Dodds die Entscheidung. Aktuell attackieren Huthi-Rebellen aus dem benachbarten Jemen immer wieder Saudi-Arabien. So gab es beim Angriff auf den saudischen Hauptstadt-Flughafen von Riad Tote und Verletzte. Unter diesen Umständen kann die Formel E ihre neue Saison nicht in Jeddah beginnen.

Die beiden E-Rennen in Jeddah sind nicht gestrichen, sondern nur verschoben, sollen nun am 16. und 17. April stattfinden. Dafür würde der für dieses Wochenende angesetzte E-Prix von Sanya (China) auf den 3. April vorverlegt werden.

Formel-E-Rennen im April noch immer auf der Kippe

Ob der Formel-E-Auftritt in Jeddah im April umsetzbar ist, will die Formel E bis Februar entschieden haben. Ist die Sicherheitslage dann immer noch nicht besser, wird erwogen, das Jeddah-Gastspiel noch weiter in den Sommer hinein zu verschieben. Das alles zeigt: Saudi-Arabien ist für die Formel E von enormer Bedeutung. Einige der wichtigsten Partner und Geldgeber der Serie kommen von dort. Eine komplette Absage soll daher unbedingt verhindert werden.

Porsche stellt mit Pascal Wehrlein den amtierenden Weltmeister. Opel, in dieser Saison erstmals dabei, hat die Münchnerin Sophia Flörsch als Testfahrerin. In Deutschland fährt die Formel E am 8. und 9. Mai auf dem Tempelhofer Feld in Berlin.