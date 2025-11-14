AZ-Plus
  • Startseite
  • Sport
  • Seidel holt ersten Sieg für DTB-Team in Billie Jean King Cup

Seidel holt ersten Sieg für DTB-Team in Billie Jean King Cup

Das war ein starker Auftakt: Ella Seidel gewinnt im Billie Jean King Cup deutlich gegen eine Türkin. Nach ihr ist die deutsche Topspielerin Eva Lys dran.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Tennisspielerin Ella Seidel holt für Deutschland im Billie Jean King Cup gegen die Türkei den ersten Sieg.
Tennisspielerin Ella Seidel holt für Deutschland im Billie Jean King Cup gegen die Türkei den ersten Sieg. © Mathias Schulz/dpa
Ismaning

Die deutschen Tennisspielerinnen sind mit einem Sieg in die Playoffs des Billie Jean King Cups gestartet. Nationalmannschaftsdebütantin Ella Seidel gewann das erste Einzel gegen die Türkin Berfu Cengiz in knapp einer Stunde mit 6:1, 6:1. Im Duell der DTB-Auswahl mit dem Team vom Bosporus sorgte die 20-Jährige für das 1:0, ehe Topspielerin Eva Lys an der Reihe war.

Für Lys stand in Ismaning bei München das Match gegen Zeynep Sonmez an. Im abschließenden Doppel sind Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier nominiert.

Die Deutschen treffen in dem Dreierturnier um den Verbleib in der Weltgruppe am Sonntag zudem auf Belgien; tags zuvor stehen sich die Belgierinnen und die Türkinnen gegenüber. Nur der Gruppensieger bleibt bei dem wichtigsten Mannschaftswettkampf im Frauen-Tennis in der Elite-Klasse.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.