Schock für Schröder: Lakers-Star verpasst NBA-Start

Daumen-OP! Der Nationalmannschaftskapitän fällt den Lakers zum Auftakt der NBA-Saison aus. Auch ein zweiter Deutscher ist (noch) nicht im Kader aufgeführt. So legt erst einmal ein Quartett los.

Au weiha! Vor dem Saisonauftakt der NBA in der Nacht zum Mittwoch hat das deutsche Aushängeschild Dennis Schröder eine Hiobsbotschaft ereilt. Laut Darvin Ham, seinem Cheftrainer bei den Los Angeles Lakers, muss sich der 29 Jahre alte Point Guard einer Operation an seinem verletzten Daumen unterziehen, Schröder wird drei bis vier Wochen ausfallen. So starten nun vier Deutsche in die Saison. Vier? Ja, ein Fünfter ist derzeit nur Joker. Ein Überblick der AZ.

Dennis Schröder: Erst Visa-Probleme, dann Ausfall

Dennis Schröder (Los Angeles Lakers/29 Jahre/2,64 Millionen Dollar): Der beste deutsche Basketballer ist nach einer bockstarken EM zurück in der Stadt der Engel und hat eine Mission: Erfolg um jeden Preis und seinen Ruf bei den Los Angeles Lakers aufpolieren, für die er 2020/21 schon einmal spielte. Besonders die Gerüchte über ein damals abgelehntes Lakers-Verlängerungsangebot über vier Jahre und 84 Millionen Dollar hängen Schröder nach. Zudem gibt es erhebliche Zweifel, ob das Team um Superstar LeBron James wirklich um den Titel mitspielen kann. Nach unglücklichen Stationen bei den Boston Celtics und Houston Rockets unterschrieb Schröder für ein Jahr - in der Hoffnung, sich für einen langfristigen Vertrag zu empfehlen. Doch erst kam Schröder wegen Visa-Problemen zu spät zum Team, nun fällt er aus.

Maximilian Kleber (Dallas Mavericks/30/9 Millionen Dollar): Der 30 Jahre alte Würzburger kämpfte sich mit den Dallas Mavericks in der abgelaufenen Spielzeit bis ins Playoff-Halbfinale. Geht es diesmal gar um die Meisterschaft, wie einst zu Dirk Nowitzkis Glanzzeiten? "Wir werden nicht mehr unter dem Radar laufen wie wahrscheinlich letztes Jahr", sagt Kleber. Der Hüne von 2,08 m ist für die Mannschaft um Superstar Luka Doncic von enormem Wert. Als Verteidiger und Abräumer in der Zone. Daher verlängerten die Mavs mit ihm bis 2026. Damit eine nervige Knöchelverletzung ausheilte, hatte Kleber gar seine Teilnahme an der Heim-EM abgesagt.

Theis gilt als Kandidat für weiteren Spielertausch

Daniel Theis (Indiana Pacers/30/8,69 Millionen Dollar): Mit den Boston Celtics stand Theis vor wenigen Monaten noch in den NBA-Finals, doch dann folgte der Abschied. Der Vize-Champion schickte den defensivstarken Center zu den Indiana Pacers, bei denen der 30-Jährige eventuell ebenfalls keine Zukunft hat. Theis gilt als Kandidat für einen weiteren Spielertausch. Wo immer er auch landet: Beim Gewinn von EM-Bronze hat der wuchtige Theis bei der Nationalmannschaft eindrucksvoll bewiesen, wie wichtig er mit seiner Energie sein kann - vor allem direkt am Brett.

Franz Wagner (Orlando Magic/21/5,25 Millionen Dollar): Nach dieser Heim-EM schaut Basketball-Deutschland in der kommenden Saison noch genauer auf sein neues Wunderkind. Schon in der Vorsaison glänzte der 21-Jährige bei Orlando, wurde Fünfter bei der Wahl zum besten Neuling des Jahres - und dann kam die EM. Das Gruppenspiel gegen Litauen, in dem er die Nationalmannschaft alleine trug. Der Dreier ins Gesicht von Giannis Antetokounmpo im Viertelfinale gegen Griechenland. Von einem, der an Position acht sogar eine Stelle höher als der legendäre Dirk Nowitzki in die Liga gedraftet wurde, wird noch mehr zu erwarten sein. Sein Bruder Moritz steht derzeit nicht im NBA-Kader, ist quasi der deutsche Joker.

Isaiah Hartenstein (New York Knicks/24/7,80 Millionen Dollar): Mit ihm fehlte einer der besten deutschen Center bei der EM - der 24-Jährige kümmerte sich um seine Zukunft in der NBA. Nach einem guten Jahr bei den Los Angeles Clippers, 8,3 Punkte und 4,9 Rebounds lieferte er dort im Schnitt, verdiente sich Hartenstein bei den Knicks einen Zweijahresvertrag. Nach Stationen in Houston, Denver, Cleveland und LA will Hartenstein endlich richtig in der Liga ankommen. Mit seiner Verlobten, dem Model Kourtney Kellar, hat er jedenfalls den passenden Glamour-Faktor.