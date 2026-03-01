AZ-Plus

Schlechte Sicht: Super-G in Garmisch abgesagt

Nebel und Regen in den bayerischen Alpen: Ein Weltcup-Rennen wird nicht ausgetragen.
Garmisch-Partenkirchen

Der Weltcup-Super-G der Männer in Garmisch-Partenkirchen ist wegen schlechter Sicht abgesagt worden. Nebel und Regen verhinderten eine Durchführung des Rennens.

Nach zweimaliger Verschiebung entschied die Jury, das Rennen auf der Kandahar aufgrund der eingeschränkten Sicht abzusagen. Ob und wo der drittletzte Super-G der Saison nachgeholt wird, ist noch unklar.

Vor dem Weltcupfinale in Kvitfjell steht für die Speed-Fahrer in dieser Saison nur noch Courchevel auf dem Weltcup-Programm.

Die Abfahrt am Samstag hatte der Schweizer Marco Odermatt vor seinen Landsleuten Alexis Monney und Stefan Rogentin sowie dem Österreicher Vincent Kriechmayr gewonnen. Odermatt führt in der Abfahrts- und der Super-G-Wertung mit komfortablem Vorsprung.

