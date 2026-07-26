Säbelfechterin Eifler gewinnt sensationell WM-Gold

Säbelfechterin Larissa Eifler verblüfft die Fecht-Welt. Bei der WM in Hongkong bejubelt sie vollkommen überraschend Gold im Einzel. Für das deutsche Fechten ist es der größte Triumph seit langem.

Säbelfechterin Larissa Eifler hat sensationell Gold bei den Weltmeisterschaften in Hongkong gewonnen. Die 27-Jährige bejubelte bei den Titelkämpfen in Asien durch ein 15:10 im Finale gegen die Französin Sara Balzer den größten Erfolg ihrer Karriere und beendete für den Deutschen Fechter-Bund eine lange Durststrecke.

"Ich hatte immer das Gefühl, dass ich unterschätzt werde und dass ich irgendwie mein Potenzial so oft nicht abrufen konnte. Jetzt fühlt es sich nach den vielen Jahren harter Arbeit einfach wie eine großartige Belohnung an", sagte Eifler nach ihrem Coup. "Ich habe versucht, es einfach zu genießen und die ganze Zeit positiv zu bleiben."

Erstes WM-Gold seit 2014

Das letzte deutsche WM-Gold gab es 2014 im russischen Kasan für die Säbelmänner im Team, das letzte Einzel-Gold bei einer WM gewann 2010 Florettfechter Peter Joppich. Die letzte Medaille holte 2022 Degenfechterin Alexandra Ndolo, die anschließend für Kenia - das Geburtsland ihres Vaters - startete. Sie bejubelte damals Silber im Einzel.

Larissa Eifler ist überraschend Weltmeisterin geworden. © Luca Pagliaricci/Bizzi Team/Deutscher Fechter-Bund/dpa

Der WM-Triumph von Eifler, die in der Weltrangliste nicht unter den ersten 30 platziert ist, ist eine riesengroße Überraschung. Auf dem Weg zu ihrem Titelgewinn bezwang sie unter anderem Olympiasiegerin Manon Apithy aus Frankreich im Achtelfinale. Im Gefecht um Gold gegen Apithys Teamkollegin Balzer zeigte Eifler wie im gesamten Turnierverlauf eine starke Leistung und ließ sich auch von einem frühen 1:6-Rückstand nicht beeindrucken.

Die Säbelfechterin beendete damit lange titellose Jahre für das deutsche Team. © Luca Pagliaricci/Bizzi Team/Deutscher Fechter-Bund/dpa

Verband seit Jahren in sportlicher Krise

Für das deutsche Fechten ist der Erfolg Eiflers Balsam für die Seele. Bei Olympischen Spielen ging der Verband 2016 in Rio de Janeiro, 2021 in Tokio und auch vor zwei Jahren in Paris leer aus. Bei den Sommerspielen in der französischen Hauptstadt gehörten gerade einmal zwei Sportler zum Aufgebot.

"Dass Larissa sehr gut fechten kann, wussten wir schon lange. Heute hat sie das mit einer unfassbar guten mentalen Einstellung kombiniert. Wir sind alle sehr stolz auf sie und ihr Trainerteam", sagte Tobias Kirch, Sportdirektor beim Deutschen Fechter-Bund. Verbandspräsident Benjamin Denzer sprach von einem "historischen Erfolg".