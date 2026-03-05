Ruhpolding will erneut Biathlon-WM ausrichten

Ruhpolding ist neben Oberhof das Biathlon-Mekka in Deutschland. 14 Jahre nach den Neuner-Festspielen soll wieder ein Konzept für die Bewerbung um eine Heim-WM erstellt werden.

Ruhpolding

Der Deutsche Skiverband (DSV) will sich mit Ruhpolding zum fünften Mal um die Ausrichtung einer Biathlon-Weltmeisterschaft bewerben. Vor wenigen Tagen wurde ein Gemeinderatsbeschluss dazu "mit sehr großer Mehrheit gefasst", wie der DSV mitteilte. Da der Verband derzeit die Bewerbung für die Nordische Ski-WM 2031 in Oberstdorf vorantreibt, kommt für Ruhpolding eine Bewerbung frühestens für 2032 oder 2033 infrage.

Die entsprechenden Unterlagen müssen bis Mai 2028 beim Biathlon-Weltverband IBU vorliegen. Die Entscheidung über die Vergabe der Weltmeisterschaften 2032 und 2033 fällt beim IBU-Kongress im Herbst 2028.

Ruhpolding war bereits mehrfach Gastgeber von Biathlon-Weltmeisterschaften, zuletzt 2012. Bei diesen Titelkämpfen hatte Magdalena Neuner vier Medaillen gewonnen. Auch 1979, 1985 und 1996 ging es im Chiemgau um die WM-Titel. Die bislang letzte deutsche Heim-WM fand 2023 in Oberhof statt.

Konzept soll tragfähig und nachhaltig sein

"Das ist ein starkes und wichtiges Commitment für den Biathlonsport in Deutschland. Ruhpolding steht für Qualität, Erfahrung und Begeisterung", sagte DSV-Präsident Jörg Flechtner.

In den kommenden zwei Jahren soll nun ein tragfähiges und nachhaltiges Konzept erarbeitet werden. Sollte Oberstdorf den Zuschlag für die Nordische Ski-WM 2031 erhalten, wird entschieden, ob eine Biathlon-Bewerbung für 2032, 2033 oder gegebenenfalls für beide Jahre eingereicht wird.