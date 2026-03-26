Rüdiger nimmt neue DFB-Rolle an: "Ob Startelf oder Bank"

Antonio Rüdiger ist hinter Kapitän Kimmich der erfahrenste Akteur im DFB-Team. Seine Position als Abwehrchef hat der Real-Profi zum Start ins WM-Jahr eingebüßt. Wie geht er damit um?

Der langjährige Abwehrchef Antonio Rüdiger nimmt seine neue Rolle als Herausforderer von Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck in der Fußball-Nationalmannschaft ohne öffentliches Klagen an. "Wenn Julian mich braucht, werde ich da sein - egal ob Startelf oder Bank, um das Ergebnis zu sichern", sagte der 33 Jahre alte Profi von Real Madrid im "Kicker" mit Blick auf die WM im Sommer.

Rüdiger ist mit 81 Einsätzen hinter Kapitän Joshua Kimmich (106) der erfahrenste Akteur im 25-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die beiden Testspiele am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basel gegen die Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana.

"Jona und Nico spielen sehr stark und konstant"

Aus Verletzungsgründen hatte Rüdiger aber die WM-Qualifikationsspiele im Oktober und November 2025 verpasst. Bayern-Profi Tah und der Dortmunder Schlotterbeck etablierten sich im Herbst als Duo im Abwehrzentrum.

"Jona und Nico spielen diese Saison sehr stark und vor allem auch sehr konstant", sagte Rüdiger: "Sowieso ist die Innenverteidigung gerade die Position im Kader, auf der wir mit die besten Optionen auch in der Breite haben."

Nico Schlotterbeck (l) und Jonathan Tah harmonieren gut im Abwehrzentrum. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Rüdiger ist sich sicher, dass spätestens beim Turnier in Amerika seine Momente kommen werden. "Während einer WM brauchen wir sowieso mehr als nur elf Spieler, erst recht in diesem Sommer: Die Bedingungen werden sehr fordernd sein, aber auch der Reiseaufwand und die etwas erhöhte Anzahl an Spielen", sagte Rüdiger mit Blick auf die erste Endrunde mit 48 Mannschaften und auch angesichts seiner Erfahrungen von der Teilnahme an der Club-WM in den USA mit Real im vergangenen Jahr.

Der Bundestrainer schätzt Rüdiger

Nagelsmann schätzt den polarisierenden Rüdiger als Fußballer und Teamplayer sehr. "Was ich sagen kann, ist, dass Antonio sich unglaublich committet, was die Nationalmannschaft angeht", sagte der Bundestrainer zuletzt: "Dass er einer ist, der die Familie Nationalmannschaft auch extrem schützt und alles dafür tut, dass wir erfolgreich sind."