Rosberg lobt Antonelli: "Seine Entwicklung ist unglaublich"

Kimi Antonelli fuhr einst für das Kartteam von Nico Rosberg. Der deutsche Weltmeister von 2016 ist vom neuen Formel-1-Champion begeistert.

Der frühere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg gerät beim neuen Champion Kimi Antonelli ins Schwärmen. "Seine Entwicklung ist unglaublich. Letztes Jahr wurde er fast entlassen, weil er so unter den Erwartungen performt hat und in neun Rennen ohne Punkte geblieben ist. Dann kommt er so zurück und wird Weltmeister", sagte Rosberg der Deutschen Presse-Agentur über den italienischen Mercedes-Fahrer.

"Wie hoch wäre denn Anfang des Jahres die Wahrscheinlichkeit gewesen, wenn man auf ihn als Weltmeister gewettet hätte? Das war für Experten undenkbar, dass er diese Saison so dominiert", führte Rosberg aus, der 2016 nach seinem ersten und einzigen WM-Titel zurückgetreten war.

"Er war einer der Besten, die es jemals im Gokart gab"

Zehn Jahre nach seinem Gipfelsturm in der Formel 1 mit Mercedes machte Antonelli vorzeitig in Mexiko als jüngster Weltmeister mit 20 Jahren und 68 Tagen den Titel perfekt. Dem jungen Mann aus Bologna reichte Platz drei zur Krönung.

Die Anfänge im Motorsport des Italieners erlebte Rosberg hautnah mit. "Kimi war Fahrer in meinem Gokart-Team, der Rosberg Racing Academy. Sein riesiges Talent hat man schon damals gesehen. Er war einer der Besten, die es jemals im Gokart gab", sagte Rosberg, der in Mexiko-Stadt auch das Siegerinterview mit Antonelli führte.