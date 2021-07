Rodel-Weltcup vom Königssee nach Winterberg verlegt

Der Rennrodel-Weltcup am 1. und 2. Januar am Königssee wird nach Winterberg verlegt. Nach der schweren Zerstörung durch die Überflutung sind die Schäden an der Eisbahn in Schönau so groß, dass der Betrieb für mindestens ein Jahr nicht möglich ist. Nach einem Beschluss der Exekutive des Internationalen Rennrodelverbandes FIL soll der sechste Weltcup der olympischen Saison daher nun in Winterberg ausgetragen werden. Dies teilte der Verband am Mittwoch mit.

21. Juli 2021 - 18:29 Uhr | dpa

Nach starkem Regen hat Schutt und Geröll die Bob- und Rodelbahn am Königssee völlig zerstört. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

