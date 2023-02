Robin Krasniqi in München: Erster Kampf nach dem Skandal

Robin Krasniqi kreuzt am Samstag im Audi Dome die Fäuste mit Timur Nikarkhoev.

München - Der Ex-Weltmeister gibt sein Comeback: Robin Krasniqi (35) steigt am Samstag im Audi Dome (22 Uhr/live in München TV) in den Ring. Gegner ist der gebürtige Russe Timur Nikarkhoev.

Letzter Kampf eineinhalb Jahre her

Anderthalb Jahre ist Krasniqis letzter Kampf her - dieser ist wegen des reichlich umstrittenen Urteils in Erinnerung geblieben. Nach einer Split Decision musste Krasniqi den IBO-Titelgürtel wieder an Dominic Bösl abgeben. Er klagte, sein Hauptsponsor soll dazu eine Million Euro beigeschossen haben. Und es gibt auch noch das Ziel, den Gürtel im Ring zurückzuholen. Wie Krasniqi vor eineinhalb Jahren der AZ verriet, ist ein dritter Kampf gegen Bösl im Kampfvertrag fixiert.

Vorbereitung in den vergangenen Wochen in Augsburg

Doch am Samstag bekommt das Halbschwergewicht erst einmal Nikarkhoev (29) vor die Fäuste. Die Bilanz des Wahl-Belgiers: 26 Siege, vier Niederlagen. Krasniqi könnte seinen 52. Sieg feiern, bei sieben Niederlagen. Eine davon fügte ihm 2015 per TKO in der neunten Runde Jürgen Brähmer zu - der ihn diesmal anstatt Magomet Schaburow als Trainer betreut.

Sie bereiteten sich in den vergangenen Wochen in Augsburg vor, am Freitag folgte das offizielle Wiegen mit dem obligatorischen Stare Down. Brähmer sagte dem Portal "Boxen1" zu seinem Schützling: "Setzt er das alles um, was er im Sparring gezeigt hat, steht einem deutlichen Sieg nichts im Weg!"

Neben dem Hauptkampf finden im Audi Dome im Rahmen der Box-Gala acht Kämpfe statt, darunter ein Titelfight (WBF, Halbschwergewicht): Titelverteidiger Shefat Isufi trifft auf Hernán David Pérez (Argentinien).