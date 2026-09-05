Ricarda Funk Weltcup-Zweite im Kajak Cross

Ricarda Funk hat den einzigen Podestplatz beim Weltcup in Paris geholt. Eine Woche vor dem Weltcup-Finale enttäuschen die deutschen Slalomkanuten ansonsten.

Vaires-sur-Marne

Slalomkanutin Ricarda Funk hat zum Abschluss des vorletzten Weltcups dieser Saison im französischen Vaires-sur-Marne den einzigen deutschen Podestplatz ergattert. Auf der Olympiastrecke der Spiele von Paris 2024 belegte die Olympiasiegerin von Tokio den zweiten Platz.

Die Athletin vom KSV Bad Kreuznach musste im Kajak Cross lediglich der Lokalmatadorin Camille Prigent den Vortritt lassen. "Es war brutal anstrengend, aber ich habe meine Chancen gut genutzt und die Lücken gesehen", freute sich die 34-Jährige, die jetzt beim Weltcupfinale im spanischen La Seu vom 10. bis 13. September alle Chancen auf die Titelverteidigung im Gesamtweltcup: "Natürlich schielt man auf den Gesamtweltcup, aber ich denke erst einmal Step by Step."