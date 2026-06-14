Ricarda Funk gewinnt beim Heim-Weltcup auch im Cross

Erst ein fast perfekter Finallauf im Kajak, nun ein Toplauf im Cross. Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk holt beim Heim-Weltcup in Augsburg gleich zwei Siege. Die WM-Form passt.

Augsburg

Ricarda Funk hat beim Heim-Weltcup der Slalomkanuten auch im Cross Individual gewonnen. Im Augsburger Eiskanal setzte sich die 34-Jährige hauchdünn mit zwei Hundertstelsekunden gegen die Tschechin Tereza Kneblova durch. Dritte wurde die Amerikanerin Evy Leibfahrt. "Ich bin total platt, freue mich aber, dass es geklappt hat", sagte die Tokio-Olympiasiegerin, die am Samstag auch in ihrer Spezialdisziplin Kajak siegreich war. In der Vorwoche hatte sie in Prag ebenfalls im Cross-Einzelrennen gewonnen.

Die WM-Form stimmt

Damit kommt die Ausnahme-Kanutin vom KSV Bad Kreuznach immer besser in Schwung. Sie sieht sich für die WM in Oklahoma City (20. bis 25. Juli) bestens gewappnet. "Zuallererst weiß ich, ich kann mithalten. Das gibt einem die Bestätigung, dass sich die harte Arbeit im Winter gelohnt hat.

Und es gibt einem ein Stück weit Selbstbewusstsein", sagte Funk. Im Kajak hatte sie am Samstag auch die dreimalige Olympiasiegerin Jessica Fox bezwungen. Die Australierin, die in der Vorwoche in Prag souverän gewann, scheiterte im Vorlauf mit zwei Fehlern und Platz 16.