Remis und Niederlage für deutsche Handballer in Königsklasse

Rekordmeister THW Kiel holt im Viertelfinale bei Paris Saint-Germain ein 30:30. Die SG Flensburg-Handewitt unterliegt Titelverteidiger Barcelona 29:33. Über das Weiterkommen entscheiden die Rückspiele am 19. Mai in Kiel und in Spanien.

11. Mai 2022 - 23:00 Uhr | dpa

Barcelonas Youssef Ben Ali (M) jubelt nach einem Tor vor enttäuschten Flensburgern. © Frank Molter/dpa