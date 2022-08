Regensburg will gegen Nürnberger "auf Gaspedal bleiben"

Der SSV Jahn Regensburg will den Schwung aus dem fulminanten Saisonstart mit in das bayerische Zweitliga-Duell mit dem 1. FC Nürnberg nehmen. "Wenn du so eine Phase hast, musst du auf dem Gaspedal bleiben", forderte Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Fußball-Heimspiel gegen den "Club" am Samstag (13.00 Uhr). "Aber wir dürfen nicht zu euphorisch sein und denken, dass es von alleine so weiterlaufen wird", mahnte der 40-Jährige.

04. August 2022 - 10:36 Uhr | dpa

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. © Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild