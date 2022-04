Regensburg verliert gegen HSV 2:4: Klassenerhalt quasi fix

Der SSV Jahn Regensburg hat die angestrebte 40-Punkte-Marke erneut verpasst, den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga aber so gut wie sicher. Nach dem 2:4 (0:1) am Samstag gegen den Hamburger SV haben die Oberpfälzer drei Spieltage vor Saisonende neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Durch das deutliche bessere Torverhältnis gegenüber Dynamo Dresden auf Rang 16 ist der Abstieg nur noch Theorie.

23. April 2022 - 15:43 Uhr | dpa

Regensburgs Benedikt Saller (unten) in Aktion gegen Hamburgs Anssi Suhonen. © Armin Weigel/dpa