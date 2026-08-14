Rad-Talent Finlay Tarling stirbt bei Volta a Portugal

Die Radsport-Welt trauert um den 19-jährigen Finlay Tarling. Der Waliser kommt nach einem Unfall während einer Etappe ums Leben. Sein Team gibt die schlimme Nachricht mit bewegenden Worten bekannt.

Das walisische Rad-Talent Finlay Tarling ist an den Folgen eines schweren Unfalls bei der Volta a Portugal gestorben. Der portugiesische Radsportverband bestätigte den Tod des 19-Jährigen.

Tarling fuhr für den Rennstall NSN Development. Das NSN Cycling Team erklärte via X: "Wir sind zutiefst betrübt, den Tod von Finlay Tarling heute bekanntzugeben. Fin war ein sehr geliebtes Mitglied unseres Teams, aber vor allem war er ein Sohn, ein Bruder und ein Freund für so viele. Er wird uns schmerzlich fehlen."

Medienberichten zufolge soll der Waliser auf der achten Etappe von Melgaco nach Fafe von einem nicht am Rennen beteiligten Fahrzeug erfasst worden sein. Dieses soll auf der Strecke in entgegengesetzter Richtung zum Peloton unterwegs gewesen sein. Bestätigt wurde dies von den Organisatoren bislang nicht. Sie kündigten weitere Informationen an, sobald die Voraussetzungen dafür gegeben seien. Nach dem Unfall wurde das Rennen neutralisiert, die Siegerehrung abgesagt.

Sein älterer Bruder Joshua Tarling (22) fährt für das WorldTour-Team Ineos Grenadiers und gewann 2023 unter anderem Bronze bei der Rad-WM im Einzelzeitfahren.