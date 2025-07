Pressestimmen: Nico Hülkenbergs "Rennen seines Lebens"

Die Formel 1 erlebt in Silverstone ein chaotisches Rennen. Wieder landet das McLaren-Duo vorn. Aber die Geschichte des Tages schreibt Nico Hülkenberg.

Silverstone

Der nächste Doppelerfolg des McLaren-Duos Lando Norris und Oscar Piastri, aber auch die Podiums-Premiere von Nico Hülkenberg liefern bei der Formel 1 in Silverstone die Schlagzeilen. Das schreiben internationale Medien über den zwölften Saisonlauf:

Großbritannien

"Daily Mirror": "Britannien herrscht. Lando Norris krönt sich zum König von Silverstone, als Nico Hülkenberg endlich den Podiumsfluch beendet."

"The Sun": "Silverstars. Lando Norris gelingt sein erster Sieg beim britischen Grand Prix. Und ein Formel-1-Ass beendet eine ungewollte Rekordserie, als der Regen in Silverstone Chaos verursacht."

"Daily Mail": "Der Heimliebling Lando Norris gewinnt einen chaotischen britischen Grand Prix und schließt die Lücke zu Oscar Piastri. Ein Veteran holt sich sein erstes Podium."

"The Times": "Der fehlerlose Norris bestraft Piastris Patzer und schnappt sich den ersten Silverstone-Sieg."

"The Guardian": "Der diesjährige britische Grand Prix hatte schon seinen Platz in der Geschichte als das 75. Jubiläum von Silverstone als Gastgeber des ersten Formel-1-Rennens 1950. Jetzt wird man sich daran als einen Meilenstein und Karriere-Höhepunkt von Lando Norris erinnern, seinen Premierensieg bei seinem Heimrennen und ein Erfolg, den er lange ersehnte."

Schweiz

"Blick": "Sauber-Hülkenberg mit Podest-Sternstunde bei Chaos-GP. Was für ein Tag für Sauber! Was für ein Tag für Nico Hülkenberg! Was für ein historischer Tag in der nassen Schlacht von Silverstone für Sauber und Nico Hülkenberg (37). Dank der Podest-Premiere des Deutschen in seinem 239. Formel-1-Rennen kam auch das Hinwiler Team zum ersten Mal wieder aufs Treppchen – nach 263 Rennen."

"Tages-Anzeiger": "Hülkenberg im Sauber mit Sensation – und der WM-Leader zeigt komplett dummes Manöver. Dem Deutschen gelingt das Rennen seines Lebens."

Österreich

"Kurier": "Regenchaos: Norris siegt, Hülkenberg beendet längste Durststrecke. Routiniert spritzte er mit dem Champagner, souverän gab er Interviews. Und doch war es das allererste Mal, dass Nico Hülkenberg bei der Siegerehrung eines Grand Prix dabei war."

"Krone": "Sensation ist perfekt! Nach 239 Rennen: Hülkenberg feiert erstes Podium. Der Bann ist gebrochen."

"Salzburger Nachrichten": "Formel 1 in Silverstone: Norris triumphiert im Regen von Silverstone - Hülkenberg schreibt Geschichte."

Niederlande

"De Telegraaf": "Norris siegt in Silverstone, Verstappen und Piastri enttäuscht, Freude bei Sauber nach Hülkenberg-Podium."

"AD": "Die mit Abstand beste Geschichte in Silverstone: der Podiumsplatz für Nico Hülkenberg in seinem 239. Formel-1-Rennen. Kein Fahrer wartete länger darauf als der Deutsche von Kick Sauber."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Piastris Eigentor und Norris triumphiert im Regen. Historisches Podium für Hülkenberg vor Hamilton. Dritter wurde ein heldenhafter Nico Hülkenberg: Der Deutsche erobert mit 37 Jahren nach 239 Grand Prix seinen ersten Podestplatz."

"Corriere dello Sport": "Chaos und Emotionen beim Großen Preis von Großbritannien. Lando Norris triumphiert auf der legendären englischen Rennstrecke von Silverstone nach einem von Regen und zahlreichen Safety-Car-Fahrern geprägten Rennen. Piastri wird Zweiter (10-Sekunden-Strafe), dann steht Hülkenberg auf seinem ersten Podiumsplatz."

"Tuttosport": "Hamiltons Emotionen reichen Ferrari nicht in Silverstone. McLaren und Sauber beherrschen das Podium."

Spanien

"Marca": "Norris bestraft die Unverschämtheit von Piastri. Hülkenberg schaffte es endlich unter die Top Drei. Er hat es sich verdient. Ein echter Held."

"As": "Chaos, Fehler und eine verpasste Chance. Norris siegt nach einer ungeschickten Strafe von Piastri. Held Hülkenberg holt seinen ersten Podestplatz."

"Mundo Deportivo": "Piastri schenkt Norris im Chaos von Silverstone den Sieg. Dritter wurde Nico Hülkenberg. Die Geschichte des Tages. Er startete als Vorletzter und erreichte das Podium, von dem er sein Leben lang geträumt hatte."

Frankreich

"L'Equipe": "Piastris Fehler als Geschenk für Norris beim Großen Preis von Großbritannien. Wenn Max Verstappen bei diesem Großen Preis von Großbritannien im Regen stürzte, ist es da ein Wunder, dass Oscar Piastri zum ersten Mal Wut zeigte? Er war kühl und zurückhaltend, wie es nur der Australier kann. Während Nico Hülkenberg vor laufenden Kameras seinen ersten Podestplatz feierte und sein Teamkollege Lando Norris vor dem Publikum über seinen ersten Heimsieg jubelte, tippte der Meisterschaftsführende nervös auf seinem Handy herum, allein vor einem voll besetzten Raum auf dem weißen Sofa."