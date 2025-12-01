Presse zum Katar-Rennen: Beide McLaren mussten ausbluten

Zwei Formel-1-Rennen nacheinander patzt McLaren massiv im WM-Kampf - und Max Verstappen ist zur Stelle. Der Weltmeister sorgt für ein Finale, das mehr Spannung kaum bieten kann.

Lusail

Die WM-Entscheidung fällt im letzten Rennen der Formel-1-Saison. Max Verstappen hat sich mit seinem Sieg in Katar auf den zweiten Platz der Gesamtwertung vorgeschoben und nur noch 12 Punkte weniger als Lando Norris. Dessen McLaren-Teamkollege Oscar Piastri hat 16 Zähler Rückstand. Was das für das Finale in Abu Dhabi am Sonntag bedeutet, fragt sich auch die internationale Presse.

Niederlande

"AD": "Max Verstappen darf nach seinem Meisterstück in Katar wieder ernsthaft vom Titel träumen: Der Kampf um die Formel-1-Meisterschaft geht in die spannende Endphase. Die Formel-1-Saison erreicht ihren Höhepunkt im allerletzten Rennen der Saison. Bei McLaren werden sie sich laut fragen: Wie um alles in der Welt konnte es dazu kommen, dass der Titelkampf vor dem allerletzten Rennen in Abu Dhabi noch immer nicht entschieden ist?"

"Telegraaf": "Zum ersten Mal seit 2010 haben mindestens drei Fahrer noch Chancen auf den Weltmeistertitel in der Formel 1, wobei nur noch ein Rennen zu fahren ist. Max Verstappen gewann den Grand Prix von Katar und nutzte einen fatalen Fehler von McLaren gnadenlos aus."

Großbritannien

"Independent": "Max Verstappen verlängert mit seinem Sieg beim Großen Preis von Katar nach Norris' Alptraum den Kampf um den Formel-1-Titel."

"Guardian": "Verstappen musste einen Berg erklimmen, und von Platz drei in der Startaufstellung aus war der Sieg ein großartiges Ergebnis, das ihn zu einem absoluten Anwärter für das Finale machte. Es ist in der Tat bemerkenswert, dass er so nah dran ist und in der letzten Runde der Saison noch im Rennen ist."

"Daily Mail": "Gib McLaren eine Waffe in die Hand, und sie würden sich selbst in die Füße schießen. Also fährt Lando Norris, der Sorgenmacher, zum Saisonfinale nach Abu Dhabi, wo der Titel noch zu vergeben ist. Und der unbezähmbare Max Verstappen, Sieger unter dem Flutlicht in Katar, ist dank eines katastrophalen Strategiefehlers seiner Konkurrenten immer noch auf der Jagd nach seinem fünften Weltmeistertitel in Serie."

"Sun": "McLarens Boxenstopp-Fiasko verschafft Max Verstappen einen enormen Schub in seinem Bestreben, den Formel-1-Titel zu verteidigen, während gleichzeitig Verschwörungstheorien die Runde machen."

Spanien

"Mundo deportivo": "Mehr kann man sich für das Finale der Formel-1-Weltmeisterschaft mit dem Rennen in Abu Dhabi nicht wünschen. Dort fällt der Vorhang für den großen PS-Zirkus."

"Marca": "Alles bleibt offen für das letzte Rennen in Abu Dhabi. Und das alles dank eines unvorstellbaren Fehlers von McLaren, einem groben Fehler an der Boxenmauer, als beide Autos beim einzigen Safety-Car-Einsatz auf der Strecke gelassen wurden und sie ausbluten mussten, während Verstappen und der Rest einen fast kostenlosen Boxenstopp einlegen konnten."

"As": "Die Sterne standen günstig, was eine unverzichtbare Voraussetzung war. Aber McLaren leistete mit einer katastrophalen strategischen Entscheidung den Rest."

"El Mundo": "Eine Woche nach dem technischen Desaster in Las Vegas wiederholte McLaren seinen Fehler und öffnete Max Verstappen in Katar die Tür zum Sieg. Eine bedauerliche Strategie mit Oscar Piastri und Lando Norris, die von den Plätzen eins und zwei in der Startaufstellung auf die Plätze zwei und vier im Ziel zurückfielen."

"Sport": "Verstappen stellt die Weltmeisterschaft auf den Kopf."

Italien:

"Tuttosport": "Verstappen unaufhaltsam."

"Corriere della Sera": "Ein weiteres Mal die Magie von Verstappen. Die WM bleibt spannend bis zum Schluss."

"Gazzetta dello Sport": "Norris-Piastri-Verstappen, was für Funken! Die WM entscheidet sich in Abu Dhabi."

Schweiz

"Blick": "Bei den Papayas muss man über die Bücher: Eine Woche nach dem Las-Vegas-Fiasko (beide Autos nachträglich disqualifiziert) versagen dem Team-Weltmeister nun in Katar bei einer Safety-Car-Phase die Nerven. Etwas, was man sich in Abu Dhabi definitiv nicht nochmals erlauben kann."

"Tagesanzeiger": "Gleich zwei peinliche Fehler von McLaren – und auf einmal ist Verstappen wieder dran am WM-Titel."

Österreich

"Krone": "WM-Drama pur! McLaren verpokert sich – Max gewinnt."

Frankreich

"Le Parisien": "Einen Grand Prix vor Saisonende liegt der Brite (Norris) nur noch 12 Punkte vor Verstappen und 16 Punkte vor Piastri. Das war vor einigen Wochen noch unvorstellbar, als Red Bull am Boden lag und Norris weit vorne."

"Le Monde": "Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder."