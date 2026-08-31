Pogacar-OP gut verlaufen – WM-Chance nach Horror-Sturz?

Tadej Pogacar ist am Schlüsselbein operiert worden. Es lief gut, er muss aber noch im Krankenhaus bleiben. Sein Teamchef sah bereits vorher die Chance auf eine Teilnahme an der Straßenrad-WM.

Tadej Pogacar ist nach seinem Horror-Sturz bei der Spanien-Rundfahrt erfolgreich am gebrochenen linken Schlüsselbein operiert worden. Der Eingriff sei gut verlaufen, erklärte der Arzt des UAE-Teams, Adrian Rotunno. Pogacar müsse aber noch ein paar Tage zur postoperativen Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

"Sobald er dazu in der Lage ist, wird Tadej nach Hause reisen, um dort unter der Aufsicht des medizinischen Teams mit seiner Genesung und Rehabilitation zu beginnen", erklärte der Mediziner weiter. Ein Start bei der Straßenrad-WM Ende September dürfte also auch zu einem Rennen gegen die Zeit werden.

Die Prognose des Teamchefs

Teamchef Mauro Gianetti hatte jedenfalls schon vor der OP Pogacars Teilnahme in Aussicht gestellt. Man wolle aber noch die notwendige Operation am gebrochenen Schlüsselbein für eine fixe Prognose abwarten, hatte er betont. "Natürlich wäre es nicht leicht, sich bis zur WM zu erholen", sagte Gianetti.

Pogacar, der zuletzt zweimal nacheinander Weltmeister geworden war, war am Samstag auf der achten Etappe der Vuelta schwer gestürzt und hatte neben der Schulterverletzung auch eine Gehirnerschütterung erlitten. Ein Knochenbruch heilt üblicherweise in sechs Wochen, im Radsport gab es jedoch schon Comebacks nach vier Wochen.

Angst bei Gianetti

Gianetti hatte unmittelbar danach große Sorgen um seinen Star. "Ich hatte richtig Angst, denn wenn man die hohen Geschwindigkeiten sieht, dann verletzt man sich", sagte der Schweizer. "Als er stand, war ich etwas erleichtert. Ich sagte zu mir: "Ok, er steht, er geht, er will weitermachen." Aber das ging natürlich nicht."

Pogacar wollte in diesem Jahr erstmals die Spanien-Rundfahrt gewinnen. Der fünfmalige Sieger der Tour de France war bei der Vuelta erst einmal, im Jahr 2019 als 20-Jähriger an den Start gegangen und hatte Platz drei belegt. Neben der WM in Montreal, das Straßenrennen ist am 27. September, wollte der Slowene auch bei der Lombardei-Rundfahrt am 10. Oktober starten. Das Rennen der fallenden Blätter hatte Pogacar zuletzt viermal nacheinander gewonnen.