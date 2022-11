Pascal Schroth: Superscharfer Herr im Haus

Kickboxer Pascal Schroth reist extra für "Steko's Fight Night" aus Thailand an - in kurzen Hosen und Flip-Flops.

München - Pascal Schroth will diesmal kurzen Prozess machen. Im Kampf und auch bei seinem München-Trip.

Am Montag flog der 29-Jährige aus seiner Wahlheimat Thailand ein - "in kurzen Hosen und Flip-Flops", wie sein Coach Mladen Steko amüsiert berichtete. Am Samstag geht's schon wieder zurück in den asiatischen Sommer mit 34 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. "Ich freue mich immer auf die frische Luft in Deutschland, momentan ist es in Thailand, als atmen wir heißen Wasserdampf ein", erzählte der Norddeutsche, der in Fernost seinen Lebensmittelpunkt gefunden hat.

"Steko's Fight Night" - Revanche gegen Thiago Teixeira

Ziel seiner fünftägigen Mission ist der Weltmeistertitel im Kickboxen, der Brasilianer Thiago Teixeira ist in der Klasse bis 72,5 kg dabei sein Gegner am Freitagabend im Circus Krone. Gegen den 34-Jährigen hatte Schroth vor einem Jahr verloren, jetzt folgt die Revanche. "Ich bin damals zu leichtsinnig rangegangen. Die Vorbereitung auf den Kampf war nicht mit vollem Fokus, das habe ich zu spüren bekommen", sagte er. Diesmal ist alles anders: "Ich bin superscharf und seit drei Monaten im Training. Ich will zeigen, wer der Herr im Haus ist."

Schroths Duell ist die Hauptattraktion von "Steko's Fight Night", die noch einen WM-Kampf in der Klasse bis 90 kg im Programm hatte, der aber aufgrund einer Erkrankung von Titelträger Dominik Santl ausfällt. Drei Duelle um EM-Gürtel finden zudem statt. Um die Kontinentalmeisterschaft kämpft neben Leon Gavanas (bis 95 kg) und Flamur Mehmeti (bis 90 kg) auch der 20-jährige Oscar Plasene (bis 67 kg), der im März seinen jüngeren Bruder verlor. "Ich wollte komplett aufhören, aber das hätte mein Bruder nie gewollt", sagte der gebürtige Iraker. Seinen Titel will er auch für ihn erfolgreich verteidigen: "Ich bin heiß drauf und erwarte eine geile Show."