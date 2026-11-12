Park Cafe: VIP-Tickets für die Seahawks-Party gewinnen

Für die Seahawks-Party am 15. November verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets. Jetzt mitmachen und im Park Café mitfiebern!

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Die Abendzeitung verlost zusammen mit den Seattle Seahawks 1 x 2 Tickets für die Watchparty der Seahawks im Park Café rund um das NFL Munich Game 2026 zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions am Samstag, den 15. November (15.30 Uhr) in der Allianz Arena. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 13.11., 12:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Eine Stadt im Football-Fieber: Direkt nach dem Munich Game am Sonntag ist Seahawks-Time in München. Die AZ verlost 1 x 2 exklusive Tickets für die Watch-Party der Seattle Seahawks im Seahawks Haus powered by AWS im Park Café.

Einlass ab 18.30 Uhr.

Ab 20.30 Uhr: Exklusives Ring-Erlebnis: Probieren Sie den Ring des amtierenden Super-Bowl-Champions an! Danach Autogrammstunde mit Legend Marcus Trufant. Vor Ort sind natürlich auch die Seahawks Dancers, das Maskottchen BAM und der deutsche Seahwaks-Botschafter, Schalke-Profi Kevin Müller. Ab 21.45: Einstimmen auf die Partie der Seahawks bei den Raiders!







