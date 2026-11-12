Park Cafe: VIP-Tickets für die Seahawks-Party gewinnen
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Eine Stadt im Football-Fieber: Direkt nach dem Munich Game am Sonntag ist Seahawks-Time in München. Die AZ verlost 1 x 2 exklusive Tickets für die Watch-Party der Seattle Seahawks im Seahawks Haus powered by AWS im Park Café.
Einlass ab 18.30 Uhr.
Ab 20.30 Uhr: Exklusives Ring-Erlebnis: Probieren Sie den Ring des amtierenden Super-Bowl-Champions an! Danach Autogrammstunde mit Legend Marcus Trufant. Vor Ort sind natürlich auch die Seahawks Dancers, das Maskottchen BAM und der deutsche Seahwaks-Botschafter, Schalke-Profi Kevin Müller. Ab 21.45: Einstimmen auf die Partie der Seahawks bei den Raiders!
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