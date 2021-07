Serie Olympia-Historie: Der deutsche Gold-Vierer von 1964

Reporter-Legende Hartmut Scherzer war bereits bei Olympia 1964 in Tokio dabei. In der AZ erinnert er sich an die größten Momente dieser Spiele. Heute: Das Finale in der 4.000-Meter-Mannschaftsverfolgung.

21. Juli 2021 - 16:10 Uhr | Hartmut Scherzer

Der deutsche Gold-Vierer in Tokio: Karl-Heinz Henrichs, Karl Link,Ernst Streng und Lothar Claesges (v. l.). © imago images/Horstmüller