Nur Warholm stärker: Hürdenläufer Agyekum gewinnt EM-Silber

Hürdenläufer Emil Agyekum feiert bei der EM in Birmingham den größten Erfolg seiner Karriere. Geschichte schreibt Leichtathletik-Star Karsten Warholm aus Norwegen.

Emil Agyekum hat über 400 Meter Hürden Silber bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham gewonnen. Der 27-Jährige musste sich in 47,87 Sekunden nur dem norwegischen Hürden-Star und Weltrekordhalter Karsten Warholm geschlagen geben. Agyekum feierte damit den größten Erfolg seiner Karriere.

"Das ist einfach die Belohnung für die harte Arbeit, die man die letzten Jahre oder sein ganzes Leben lang schon in diesen Sport reingesteckt hat. Und ich denke, das war erst der Anfang", sagte Agyekum in der ARD.

Warholm schrieb mit einem Meisterschaftsrekord von 46,63 Sekunden derweil Geschichte. Er ist der erste Mann, der bei Europameisterschaften über 400 Meter Hürden zum vierten Mal Gold gewann - und das gelang ihm auch noch in Serie. In Birmingham hatte der Ausnahmeathlet schon mit der Mixed-Staffel über 4x400-Meter triumphiert. Dritter wurde der Türke Ismail Nezir in 48,26 Sekunden. Der zweite deutsche Finalteilnehmer Owe Fischer-Breiholz belegte in 48,56 Sekunden Platz fünf.

Erste Medaille seit Harald Schmid vor 40 Jahren

Mit Silber beendete Agyekum eine lange deutsche Durststrecke. Die bislang letzte Medaille über 400 Meter Hürden gewann Harald Schmid bei seinem EM-Titel 1986 in Stuttgart. Auch 1982 in Athen und vier Jahre zuvor in Prag hatte Schmid Gold gewonnen.

Nur Weltrekordhalter Karsten Warholm war im EM-Finale schneller als Emil Agyekum. © Sven Hoppe/dpa

Auf den Spuren des deutschen Hürden-Idols befindet sich Agyekum allerdings schon länger. Im Juli knackte er bei einem Meeting in London den 44 Jahre alten deutschen Rekord Schmids mit einer Zeit von 47,45 Sekunden um drei Hundertstel.