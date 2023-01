Nürnberger Neuzugang Blum mit Wadenverletzung

Der 1. FC Nürnberg befürchtet den nächsten verletzungsbedingten Ausfall. Neuverpflichtung Danny Blum musste das Abschlusstraining für das verpatzte Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli (0:1) wegen einer Wadenverletzung abbrechen. Eine MRT-Untersuchung soll in den nächsten Tagen Aufschluss über die Schwere geben. "Ich habe natürlich die Hoffnung, dass es nicht schlimm ist", sagte Trainer Markus Weinzierl nach der Heimniederlage am Sonntag.

29. Januar 2023 - 16:42 Uhr | dpa

Der Nürnberger Spieler Danny Blum (r) läuft mit dem Ball. © Daniel Karmann/dpa/Archiv