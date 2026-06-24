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Nürnberg Ice Tigers verpflichten US-Verteidiger

Die Nürnberg Ice Tigers holen einen Defensivspezialisten aus den USA. Ryan Jones soll den Franken Stabilität geben.
dpa |
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Die Nürnberg Ice Tigers bessern in der Defensive nach. (Archivbild)
Die Nürnberg Ice Tigers bessern in der Defensive nach. (Archivbild) © Tom Weller/dpa
Nürnberg

Die Nürnberg Ice Tigers haben den US-amerikanischen Verteidiger Ryan Jones verpflichtet. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, kommt der 30-Jährige von den Kansas City Mavericks aus der ECHL. Jones erhält einen Einjahresvertrag. Er bringt die Erfahrung von 224 Spielen in der American Hockey League (AHL) mit.

"Er ist ein großgewachsener Defensivspezialist mit einem sehr guten, aktiven langen Schläger und gutem Stellungsspiel. Seine Stärken liegen im eigenen Drittel und im Unterzahlspiel. Ich bin überzeugt, dass Ryan uns viel Stabilität geben wird", sagte Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.

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