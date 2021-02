Nürnberg Ice Tigers verpflichten Jungstürmer Lobach

Die Nürnberg Ice Tigers haben Stürmer Dennis Lobach unter Vertrag genommen.

Nürnberg

Der 20-Jährige wechselt vom EHC Red Bull München nach Franken und erhält zunächst einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison.

Gespräche über eine langfristige Zusammenarbeit seien bereits weit fortgeschritten, teilte der Nürnberger Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mit. Lobach hatte seit 2018 für die Münchner 25 Spiele in der DEL absolviert. Für Deutschland nahm er in den vergangenen Jahren an den U18- und U20-Weltmeisterschaften teil.

