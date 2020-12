Nürnberg Ice Tigers verpflichten Eishockey-Profi Kulda

Die Nürnberg Ice Tigers haben den lettischen Eishockey-Nationalspieler Arturs Kulda für die neue Saison verpflichtet. Wie der fränkische Erstligist am Freitag mitteilte, erhält der 32 Jahre alte Verteidiger einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Nürnberg

Kulda hat im November drei Spiele für sein Heimatland beim Deutschland Cup bestritten. Für Lettland nahm Kulda an sechs Weltmeisterschaften und an den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi teil. Er soll am 30. Dezember im Spiel gegen Schwenninger Wild Wings zum ersten Mal zum Einsatz kommen.