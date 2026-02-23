Nürnberg Ice Tigers verlängern Vertrag mit Topverteidiger

Der Sportdirektor lobt den "Enthusiasmus für Eishockey" des Nürnberger Spitzenverteidigers: Die Ice Tigers können weiter auf Owen Headrick bauen.

Nürnberg

Die Nürnberg Ice Tigers planen auch in Zukunft mit Verteidiger Owen Headrick. Der 28-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27 verlängert. Wie die Nürnberger mitteilten, beinhaltet die neue Vereinbarung mit dem Kanadier zudem die Option auf eine weitere Spielzeit.

Headrick war zur vergangenen Saison aus den USA zu den Ice Tigers gewechselt. Er hat bislang 19 Tore und 60 Vorlagen in 104 DEL-Spielen gesammelt. Mit zwölf Toren und 20 Vorlagen belegt er in dieser Spielzeit den fünften Rang unter den Verteidigern.

"Mit Owen Headrick können wir einen unserer wichtigsten Spieler für die kommende Saison halten. Seit er in Nürnberg ist, hat er eine extrem wichtige Rolle in unserer Mannschaft übernommen und spielt in jeder Situation für uns. Sein Enthusiasmus für Eishockey ist ansteckend und belebt unsere komplette Mannschaft", sagte Sportdirektor Stefan Ustorf.