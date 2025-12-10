Nürnberg Ice Tigers verlängern Vertrag mit Stürmer Eham

Erst seit einer Saison spielt Josef Eham für die Nürnberg Ice Tigers. Doch er ist längst nicht mehr wegzudenken. Die Führungsetage handelt.

Nürnberg

Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit Stürmer Josef Eham um weitere zwei Jahre bis zum Sommer 2028 verlängert. Dies teilte der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mit. Eham war zur vergangenen Spielzeit von der Düsseldorfer EG nach Nürnberg gewechselt. Der heute 23-Jährige hat bislang 81 Spiele für die Ice Tigers absolviert, dabei gelangen ihm sechs Tore und fünf Vorlagen.

"Seppi Eham hat sich sehr gut weiterentwickelt und nimmt bei uns eine wichtige Rolle ein. Sein riesiger Einsatzwille spiegelt den Charakter unserer Mannschaft wider. Er wird in der Zukunft mit Sicherheit auch eine größere Führungsrolle als bislang übernehmen", sagte Sportdirektor Stefan Ustorf.