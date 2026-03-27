Nürnberg Ice Tigers verlängern Verträge mit Trio

Die Nürnberger Ice Tigers stellen sich personell neu auf. Ein Trio bleibt - gleich sieben Eishockeyspieler verlassen dagegen den Verein.

Nürnberg

Die Nürnberg Ice Tigers bauen ihren Kader um. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, wurden die Verträge mit Verteidiger Constantin Braun (38) sowie den beiden Stürmern Tyler Spezia (32) und Greg Meireles (27) bis zum Ende der kommenden Saison verlängert. Braun geht damit bereits in seine vierte Saison in Nürnberg, für Spezia und Meireles wird es jeweils die zweite Spielzeit.

Verlassen werden die Nürnberger, die schon in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden sind, dagegen auf einen Schlag sieben Spieler. Evan Fitzpatrick, Sinan Akdag, Justus Böttner, Cole Maier, Eugen Alanov, Roman Kechter und Charlie Gerard werden künftig nicht mehr für die Ice Tigers auflaufen. Bei Cody Haiskanen, Max Merkl, Brett Murray, Will Graber und Jake Ustorf steht eine Entscheidung über eine weitere Zusammenarbeit noch aus.