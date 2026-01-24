Nürnberg Ice Tigers stellen sich neu auf

Der neue Geschäftsführer steigt am 1. März ein. Sein bisheriger Arbeitgeber kommt aus der Nachbarschaft von einem Fußballclub.

Nürnberg

Martin von Vopelius wechselt in Nürnberger die Seiten. Der 35-Jährige wird vom 1. März an neuer Geschäftsführer bei den Nürnberg Ice Tigers. Damit betritt der beim Fußball-Zweitligisten 1 .FC Nürnberg für Marketing und Stadionentwicklung zuständige von Vopelius neue Wege in der DEL. In einer zweimonatigen Übergangsphase bildet er mit Wolfgang Gastner eine Doppelspitze, ab 1. Mai ist der 35-Jährige dann alleiniger Geschäftsführer. Gastner bleibt den Ice Tigers danach als Hauptgesellschafter sowie Präsident für Sponsorenakquise, Vermarktung und Business Development erhalten. Mitgesellschafter Andreas Kurzer übernimmt das neue Amt des Vizepräsidenten.

Weiterhin freundschaftliches Verhältnis zum 1. FC Nürnberg

"Die Ice Tigers haben die Begeisterung für Eishockey in der gesamten Metropolregion Nürnberg entfacht und bringen unsere Region bundesweit in den Fokus. Diese Entwicklung wollen wir gemeinsam mit Elan fortsetzen. Ausdrücklich erwähnen möchte ich den wertschätzenden Umgang der FCN-Verantwortlichen mit meinem Wechsel, es wird uns auch weiterhin ein kollegiales und freundschaftliches Verhältnis verbinden", sagte der neue Geschäftsführer.