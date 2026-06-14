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Nürnberg Ice Tigers mit weiterem Zugang

Die Nürnberg Ice Tigers basteln weiter am Kader für die neue Saison. Ein Stürmer kommt aus den USA.
dpa |
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Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf freut sich über einen Neuzugang. (Archivbild)
Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf freut sich über einen Neuzugang. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa
Nürnberg

Die Nürnberg Ice Tigers haben den amerikanischen Mittelstürmer Austin Magera verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt von den Fort Wayne Komets in den USA nach Nürnberg. Wie die Franken mitteilten, unterschrieb Magera einen Vertrag für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga. "Austin Magera ist ein Mittelstürmer, der sowohl offensive wie auch defensive Akzente setzen soll", sagte Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.

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