Nürnberg Ice Tigers: Jakob Weber bleibt

Ein junger Abwehrspieler bleibt in Nürnberg. Für die Ice Tigers ein Zeichen.
dpa |
Verlängert: Jakob Weber bleibt in Nürnberg. (Archivbild)
Verlängert: Jakob Weber bleibt in Nürnberg. (Archivbild) © Uwe Anspach/dpa
Nürnberg

Jakob Weber hat seinen Vertrag bei den Nürnberg Ice Tigers verlängert. Der 22 Jahre alte Verteidiger bleibt damit für weitere zwei Jahre beim fränkischen Eishockey-Club. Weber wechselte zur laufenden Spielzeit vom EHC Red Bull München nach Nürnberg und hat bislang alle 44 Saisonspiele für seinen neuen Club bestritten. 

"Mit Jakob Weber können wir einen der talentiertesten jungen deutschen Verteidiger für zwei Jahre an uns binden. Er hat bis jetzt eine sehr solide Saison gespielt und ich bin mir sicher, dass seine Rolle bei uns weiter wachsen wird", sagte Stefan Ustorf, der Sportdirektor des Clubs aus der Deutschen Eishockey-Liga. 

"Ich habe mich für zwei weitere Jahre in Nürnberg entschieden, da ich hier enormes sportliches Potenzial sehe", sagte Weber in der Vereinsmitteilung.

