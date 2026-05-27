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Nürnberg Ice Tigers holen Verteidiger aus Ingolstadt

Aus Ingolstadt nach Nürnberg: Chris Jandric ist der neue Verteidiger der Ice Tigers. Der Sportdirektor traut dem Kanadier ein starkes Jahr zu.
dpa |
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Chris Jandric (r) wird ein Nürnberger. (Archivbild)
Chris Jandric (r) wird ein Nürnberger. (Archivbild) © Robert Michael/dpa
Nürnberg

Die Nürnberg Ice Tigers haben den kanadischen Verteidiger Chris Jandric verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt vom DEL-Rivalen ERC Ingolstadt nach Franken. Wie die Nürnberger mitteilten, erhält Jandric einen Vertrag für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). In der vergangenen Spielzeit absolvierte der Linksschütze 30 DEL-Spiele für Ingolstadt, in denen er ein Tor erzielte und weitere vier Treffer vorbereitete.

"Chris Jandric ist ein Spieler, den ich über einen längeren Zeitraum beobachtet habe. Er hat eine schwierige Saison hinter sich, aber wie bei vielen Spielern vor ihm glaube ich, dass sein zweites Jahr in Europa besser werden wird. Was ich von ihm in Nordamerika gesehen habe, stimmt mich sehr zuversichtlich für eine gute Saison in Nürnberg", sagte Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.

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