Noten zu Schweiz gegen Deutschland: Offensive um Wirtz brilliert – aber hinten wackelt es bedenklich

Die deutsche Nationalmannschaft feiert einen gelungenen Auftakt ins WM-Jahr und gewinnt in der Schweiz mit 4:3. Die Noten für das DFB-Team.

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft bleibt weniger als drei Monate vor dem Start der WM viel Arbeit. Beim 4:3 im Testspiel in der Schweiz schwächelt die Defensive. Vorne brilliert Florian Wirtz.

Die Noten für die deutsche Nationalmannschaft:

OLIVER BAUMANN - NOTE 4: Bei Nagelsmann als neue Nummer eins gesetzt, so wird es wohl auch bei der WM sein. Unglücklicher Auftakt für den 35-Jährigen, gleich der erste Schuss der Schweizer durch Dan Ndoye schlug im kurzen Eck ein (17.). Wirkte nicht immer sicher bei seinen Aktionen.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 4: Im DFB-Team wird der Bayern-Star mangels Top-Alternativen als Rechtsverteidiger gebraucht. Vor dem 0:1 entblößte er seine rechte Seite, da passte die Abstimmung in der Defensive nicht. Offensiv mit einigen guten Flanken. Zog sich eine blutige Verletzung im Gesicht zu, konnte zum Glück weiterspielen.

JONATHAN TAH - NOTE 4: Der nächste Münchner in der Startelf, dank einer starken Saison reiste er mit viel Selbstvertrauen zur Nationalmannschaft. Köpfte gekonnt ins kurze Eck zum 1:1 ein (26.). Dann ließ er Breel Embolo auf der Gegenseite frei zum 2:1 für die Schweiz einköpfen (41.).

Jonathan Tah erzielte gegen die Schweiz den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1. © IMAGO/Marc Schueler

NICO SCHLOTTERBECK - NOTE 5: Neben Tah erste Wahl in der Innenverteidigung, der Dortmunder erhielt den Vorzug vor Antonio Rüdiger. Bitter: Sein Fehlpass leitete das 1:0 der Schweizer ein. Es wurde kaum besser. Wirkte unkonzentriert.

DAVID RAUM - NOTE 4: Links hinten in der Viererkette eine verlässliche Größe, auf den Leipzig-Profi ist meist Verlass. Vor dem 1:2 verteidigte er die Flanke allerdings nicht entschlossen genug. Danach besser.

Sané enttäuscht, Gnabry trifft

ANGELO STILLER - NOTE 4: Nagelsmann wollte ihn erst gar nicht nominieren, doch nach den Verletzungen von Aleks Pavlovic und Felix Nmecha rückte der Stuttgarter sogar in die Startelf. Als Sechser um einen geordneten Spielaufbau bemüht. Im Zweikampf zu zögerlich beim 0:1. Steigerte sich in der zweiten Halbzeit.

LEON GORETZKA - NOTE 4: Beim FC Bayern ist er nur Ergänzungsspieler, im DFB-Team Stammkraft. Der offensivere Part neben Stiller, immer wieder im gegnerischen Strafraum zu finden. Grätschte den Ball über das Tor (21.), dann schoss er nach Raums Zuspiel links neben den Kasten (55.) und rechts vorbei (59.). Vor dem 3:3 ging er nicht in den Zweikampf.

LEROY SANÉ - NOTE 4: Etwas überraschend in der Startformation, bei Galatasaray hat der frühere Bayern-Profi keinen Stammplatz. Hatte gute Szenen, tauchte aber zwischendurch auch ab.

SERGE GNABRY - NOTE 2: Zuletzt formstark im Team der Münchner, machte da weiter. Nach einer Ecke wurde sein Rechtsschuss abgeblockt (14.). Spielte mit Übersicht und technischer Klasse. Zu bewundern beim 2:2, als er den Ball an Kobel vorbei ins Tor spitzelte (45.+2). Verpasste knapp das 3:2 nach Stiller-Pass (48.).

Doppelpacker Wirtz ragt heraus, Karl feiert DFB-Debüt

FLORIAN WIRTZ - NOTE 1: In Liverpool mit einer durchwachsenen Debüt-Saison, wollte sich freispielen. Und das gelang! Schlug die Flanke auf Tah vor dem 1:1, Traumpass auf Gnabry vor dem 2:2. Dann mit dem Traumtor: Schlenzte den Ball zum 3:2 in den Winkel (61.). Absolute Weltklasse! Genauso das 4:3 ins Eck (86.).

KAI HAVERTZ - NOTE 3: Nach langer Verletzungspause kämpft er sich zurück zu alter Stärke. Hatte gleich eine gute Chance aufs 1:0, Kobel parierte aus kurzer Entfernung (13.). Dann schoss der Arsenal-Stürmer über das Tor (36.).

LENNART KARL - NOTE 3: Länderspiel-Debüt für den 18-Jährigen vom FC Bayern, kam für Sané rein (63.). Mit guten Szenen, schnell, agil.

NICK WOLTEMADE - NOTE 3: Löste Havertz im Sturmzentrum ab (63.). Auffällig. Köpfte knapp neben das Tor (71.).

ANTON STACH und PASCAL GROSS kamen zu spät für eine Bewertung.