Noha Akugue verpasst Titel in Hamburg

Noma Noha Akugue hat den Titelgewinn beim Tennis-Turnier in Hamburg verpasst. Die 19-Jährige aus Reinbek unterlag nach zuvor überraschend guten Leistungen im Finale am Rothenbaum der Niederländerin Arantxa Rus mit 0:6, 6:7 (3:7).

Hamburg

Im ersten Satz war die sichtlich nervöse Noha Akugue gegen die Weltranglisten-60. chancenlos. Viele einfache Fehler und eine furios aufspielende Rus sorgten vor 10.000 Zuschauern bereits nach 24 Minuten für ein klares 0:6.

Die Weltranglisten-207. kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück und nahm der 32-Jährigen das Aufschlagspiel ab. Rus fand aber schnell wieder ins Match. Zumindest konnte Noha Akugue die Nervosität weiter ablegen. Beim Stand von 4:5 wehrte sie zwei Matchbälle ab und kämpfte sich in den Tiebreak. Nach 1:45 Stunden verwandelte die an Nummer sieben gesetzte Niederländerin den fünften Matchball und holte sich den ersten WTA-Turniererfolg ihrer Karriere. Die Sandplatz-Veranstaltung in Hamburg war mit 235.680 Euro dotiert.