Niemeier überzeugt in Madrid mit Drittrunden-Einzug

Tennisspielerin Jule Niemeier ist mit einem überzeugenden Auftritt in die dritte Runde des WTA-Turniers in Madrid eingezogen. Die 23 Jahre alte Dortmunderin gewann ihr Zweitrundenmatch gegen die an Nummer zehn gesetzte Tschechin Petra Kvitova mit 7:6 (11:9), 6:1.

27. April 2023 - 14:05 Uhr | dpa

Überzeugt in Madrid: Jule Niemeier. © Marijan Murat/dpa

Madrid Im ersten Durchgang behielt Niemeier trotz sechs vergebener Satzbälle die Nerven und entschied den Tiebreak schließlich für sich. Im zweiten Satz überzeugte die Wimbledon-Viertelfinalistin mit ihrem kraftvollen Spiel und einem starken Aufschlag. Ihr überraschender Sieg gegen die dreimalige Madrid-Gewinnerin Kvitova war verdient. In der Runde der 32 besten Spielerinnen des Sandplatz-Turniers trifft die Weltranglisten-67. auf die Gewinnerin des Duells Elise Mertens aus Belgien gegen Rebecca Marino aus Kanada. Niemeier war schwach in die Saison gestartet, hatte jedoch zuletzt ansteigende Form bewiesen und im Billie Jean King Cup für das deutsche Team einen wichtigen Sieg gegen die Weltranglisten-14. Beatriz Haddad Maia aus Brasilien gefeiert.